Tim Reichert verlässt Schalke 04 und schließt sich Excel Esports an

Von Schalke 04 zu Excel Esports

Nachdem mit dem Verkauf des LEC-Slots an BDS Schalke sich aus der höchsten europäischen Spielklasse in League of Legendes verabschiedete, verkündete auch Reichert wenig später seinen Rücktritt bei Königsblau. an. Doch anstatt etwas Zeit verstreichen zu lassen, sicherte sich Excel Esports beinah umgehend die Dienste des eSports-Experten. Fortan wird sich Reichert als „Esports Director“ mit um die Geschicke der britischen Organisation kümmern.