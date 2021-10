Call of Duty: Vanguard – Bren Setup & Loadout

CoD: Vanguard ist mit vielen neuen Waffen am Start – darunter auch die klassische Bren. Mit dem richtigen Setup wird das LMG zum idealen Backup in heißen Gefechten.

Wer in Vanguard auf schnelle Kills und viele Punkte aus war, wird die Bren sicher ignoriert haben. Besonders am Anfang steuert sich das LMG verdammt langsam, die Sicht wird von einem Magazin eingeschränkt, das oben an der Waffe befestigt ist. Die Bren erinnert an eine verkorkste AK-47, die blind zusammengebaut wurde. Aber der erste Eindruck täuscht.