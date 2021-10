2. Bundesliga heute: Hamburger SV in Aue - Werder Bremen gegen Heidenheim LIVE in TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga kämpfen gleich mehrere Teams um die Tabellenführung. Am 9. Spieltag sind aber auch die Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen unter Druck.

Fast schon traditionell eng geht es in der 2. Bundeliga zu: Platz eins und acht trennen lediglich vier Punkte.

Am Sonntag soll gegen den FC Ingolstadt ( ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ) deshalb unbedingt der nächste Sieg her.

2. Bundesliga: Bremen und Hamburg am Freitag

Chance auf Besserung bietet sich Werder am Freitag im Heimspiel gegen Heidenheim ( ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER ). Die Heidenheimer auf Platz drei könnten mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.

Trainer Tim Walter will allerdings nicht von einem Pflichtsieg reden. „Wir wissen alle, wie es in der 2. Liga läuft, gerade, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, denn auch sie haben viel Qualität.“

Erzgebirge Aue konnte in dieser Saison noch keinen Sieg feiern und ist mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Jahn Regensburg will Tabellenspitze verteidigen

Am Samstag will Jahn Regensburg im Spiel zu Hause gegen Karlsruher SC die Tabellenführung verteidigen.

In Kiel hofft man auf den zweiten Sieg in Serie. Unterdessen haben die Norddeutschen einen neuen Cheftrainer gefunden, Marcel Rapp wird am Montag offiziell vorgestellt.