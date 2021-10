FC Barcelona: Luis Suárez attackiert vor Spiel gegen Atlético Koeman und Bartomeu

Koeman am Pranger: Ist dieses Barca noch zu retten?

Luis Suárez attackiert in einem Interview Barca-Trainer Ronald Koeman. Auch Ex-Präsident Josep Bartomeu bekommt sein Fett weg.

Dieses Duell ist an Brisanz aktuell kaum zu übertreffen.

„Ich bin ein Spieler, der immer alles gegeben hat. Dass sie mich so behandelt haben, hat mich verletzt“, klagte er und ergänzte: „Das Schicksal bestimmt, wer es richtig gemacht hat und wer nicht.“ ( Service: Ergebnisse und Spielplan von La Liga )

Suárez spricht von „Krieg“ bei Barcelona

Bei Barcelona gebe es einen „separaten Krieg, der den Spielern schadet. Der Fußballer ist nicht unempfänglich für alles, was in der Presse gesagt wird, für das, was der Trainer oder der Präsident sagt. Er fühlt und erleidet alles. Das ist ansteckend.“ (Tabelle von La Liga)