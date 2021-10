Bundesliga: Mainz-Verteidiger Hack weiter in Quarantäne - große Fortschritte bei Niakhate

9PLUS1: Alle Infos vor 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin

Bundesligist FSV Mainz 05 muss auch im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin auf Alexander Hack verzichten.

Der Innenverteidiger befinde sich nach wie vor in Quarantäne, weil er trotz einer vollständigen Impfung weiterhin positiv auf das Coronavirus getestet werde, sagte eine Klubsprecherin am Freitag. Hack, der wegen eines positiven PCR-Tests schon am vergangenen Samstag bei Bayer Leverkusen (0:1) gefehlt hatte, gehe es aber „den Umständen entsprechend gut“.