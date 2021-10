DEB-Teams tragen einheitliches Sondertrikot

Zum Einsatz kommen die Outfits erstmals im November, wenn die Frauen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Füssen um ihr Peking-Ticket spielen. Die bereits für Olympia qualifizierten Männer beginnen dann ihre Vorbereitung in Krefeld beim Deutschland Cup.

Heimtrikot in „angriffslustigem Rot“

„Das verankerte Patch ‚Gemeinsam nach Peking‘ zeigt den Zusammenhalt zwischen den Nationalmannschaften“, sagte Nationalspielerin Julia Zorn: „Dass beide Teams im November in den gleichen Trikots auftreten werden, macht mich sehr stolz.“ Auf der Brust prangt ein Monogramm des DEB - erstmals herausgelöst aus dem Logo, das sich in einer kleineren Version am Kragen wiederfindet.