FC Bayern: Marcel Sabitzer über Elber, Zé Roberto, Nagelsmann und Ziele

Sabitzer himmelte Elber und Zé Roberto an

„Die beiden waren meine ersten großen Helden. Zé Roberto, weil er so eine Maschine im Mittelfeld war. Und Elber vorne wegen seiner Gustostückerl. Ich habe als Kind auch in der Offensive gespielt, da war das naheliegend. Und dann musste natürlich auch alles dabei sein: weiße Schuhe, Teppichrolle und so weiter", verriet der Österreicher.

Führungsspieler? Sabitzer macht Ansage

„Kapitänsansprüche kann ich hier nicht stellen, das ist mir schon bewusst", scherzte Sabitzer. Er fügte dennoch eine Ansage an: „Aber meine Mentalität wird sich nie ändern. Ich will auf dem Platz immer vorangehen, alles geben und meine Mannschaft pushen. Ich will mich in der Mannschaft gut zurechtfinden, und dafür werde ich sehr viel investieren."