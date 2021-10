Florian Wirtz nach Gala gegen Celtic nun auch auf der Insel im Fokus

Florian Wirtz drehte nach seinem Treffer zum 2:0 gegen Celtic Glasgow ab in Richtung Eckfahne. Das Supertalent hob dabei den Zeigefinger und machte zusätzlich auf sich aufmerksam.

Dabei muss sich Wirtz längst nicht mehr durch Gesten ins Rampenlicht bringen. Beim 4:0 gegen die Schotten in der Europa League überragte der offensive Mittelfeldspieler erneut und setzte seinen Höhenflug fort.

In Deutschland ist der 18-Jährige bereits allen Fußball-Fans bekannt. Doch nach der Gala gegen Celtic ist Wirtz nun auch auf dem Radar der Anhänger auf der Insel aufgetaucht.

Wirtz bei Twitter gefeiert

Ein Nutzer schrieb zum Beispiel in Anlehnung des Wechsels von Leverkusens ehemaligen Supertalent Kai Havertz zu Chelsea im Sommer 2020. „Wisst ihr noch, als wir das letzte mal ‚die nächste große Sache‘ aus Leverkusen geholt haben? Sie startet eigentlich jetzt erst.“

Dabei waren bereits vor dem Spiel in Glasgow die englischen Topklubs auf den Nationalspieler aufmerksam geworden. Die Bild berichtete, dass mehrere Scouts von Manchester City den Rechtsfuß bereits beobachtet haben. Auch Liverpool, Chelsea, Arsenal und Manchester United sollen demnach interessiert sein.

Wirtz bei Bayern im Fokus?

Wirtz wurde zuletzt mit einem Wechsel zum Rekordmeister in Verbindung gebracht. Die Münchner sollen laut Christian Falk von der Bild bereits ihr Interesse bei der Spielerseite hinterlegt haben.

„Florian will auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre eine gute Rolle in Leverkusen spielen. Was danach kommt, weiß man noch nicht“, sagte Hans-Joachim Wirtz der Bild. Er ist Vater und Berater des Profis.