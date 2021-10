EVO 2021: Showcase-Turnier überraschend abgesagt

Die Turnierlandschaft der Fighting Game-Szene in den letzte Jahren geprägt von Online-Events. Für viele eine bittere Pille. Sowohl Spieler, als auch Zuschauer vermissen den Wettbewerb in einer Offline-Umgebung. Diese bietet nicht nur eine besser Atmoshpäre für Zuschauer, sondern auch die besten Voraussetzungen für Gameplay. Selbst wenn aktuelle Titel vermehrt auf den überlegenen Rollback-Netcode setzen, so bevorzugen Spieler nach wie vor lokale Matches.