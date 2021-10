BVB auch gegen Augsburg ohne Haaland - Can wieder fit

Erling Haaland muss sich weiter in Geduld üben. Die Schmerzen lassen auch einen Einsatz gegen de FC Augsburg nicht zu. Bei Emre Can gibt es gute Nachrichten.

Haaland wird auch nicht zur norwegischen Nationalmannschaft reisen. Er hatte wegen muskulärer Probleme bereits in der Liga bei Borussia Mönchengladbach (0:1) und zuletzt in der Champions League gegen Sporting Lissabon (1:0) gefehlt. Er meldete sich via Twitter auch selbst ab: „Ich bin verletzt“, schrieb er an die „lieben BVB-Fans“, er sei aber bald zurück.