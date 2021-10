Bogenschießen: Unruh gewinnt Weltcupfinale

"Mega, was für ein Abschluss der Saison", sagte Unruh: "Ich bin ein wenig sprachlos und freue mich riesig. Es hat endlich wirklich gepasst: Nicht nur gewonnen und dabei ein dummes Gefühl gehabt. Ich habe toll geschossen, toll getroffen und gewonnen ? was will man mehr?!" Im Halbfinale hatte die bei der WM in der Vorwoche noch beruflich verhinderte Bundespolizistin Teamkollegin Kroppen mit 6:4 geschlagen.