AvD Motor & Sport Magazin mit Marc Surer und Marco Wittmann LIVE im TV

Zum Ende des Motorsportwochenendes gibt es bei SPORT1 wie gewohnt das AvD Motor & Sport Magazin ab. Am Sonntag sind unter anderem Marc Surer und Marco Wittmann zu Gast.

Der packende Titel-Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen hält die Formel 1 in Atem.

In Sotschi feierte der Brite mit seinem 100. Sieg einen Meilenstein und übernahm die Führung vom Niederländer, aber sein größter Konkurrent im Red Bull tat ihm keinen Gefallen. Obwohl Verstappen vom letzten Platz starten musste, fuhr er sensationell auf Rang zwei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der Abstand in der Wertung bleibt also minimal. Auffällig in dieser Saison ist aber nicht nur das Duell der zwei Titelanwärter, sondern auch das ihrer Teamchefs.