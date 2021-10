Titelsponsor für neues Talkformat zur 2. Liga: „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ ab sofort jeden Montag live ab 21:45 Uhr auf SPORT1

Ismaning, 1. Oktober 2021 – Anpfiff mit neuem Titelsponsor: Ab sofort rundet SPORT1 mit „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ am Montag live ab 21:45 Uhr den Spieltag in der 2. Liga ab. Die neue Partnerschaft mit der Machineseeker Group GmbH für die laufende Saison beinhaltet neben dem Titelpatronat von Maschinensucher und der entsprechenden Integration auf sämtlichen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform auch eine umfangreiche Charity-Aktion von SPORT1 und TruckScout24 im Rahmen der Sendungen. Damit wird die bisherige Kooperation zwischen der Sport1 GmbH und der Machineseeker Group GmbH ausgebaut: Um die Bekanntheit der Marke Maschinensucher.de als führenden Marktplatz für Gebrauchtmaschinen zu steigern, ist das Technologieunternehmen bereits seit 2018 mit Co-Sponsorings, Programmtrailern und prominenten TV-Spots im Umfeld der Darts-Weltmeisterschaft auf SPORT1 präsent. Für die Machineseeker Group GmbH ist das neue Engagement auf den SPORT1 Plattformen zudem eine Verlängerung der bestehenden Maßnahmen bei insgesamt acht Vereinen der 2. Bundesliga, dazu gehören unter anderem Traditionsvereine wie der 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und Hansa Rostock.

Trikot-Versteigerung für guten Zweck ergänzt Titelsponsoring

Passend zum neuen Titel von „ Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ wird auch die Aktion „SPORT1 & TruckScout24 Shirt-Charity“ ins Leben gerufen. Im Anschluss an jede Sendung gibt es ab sofort das Trikot eines Zweitliga-Klubs zu ersteigern, das von den prominenten Studiogästen unterschrieben wird. Am Ende der laufenden Saison gehen die Erlöse an die Stiftung Deutsche Sporthilfe .

Sven Schmidt, CMO Machineseeker Group GmbH: „Der größte Sponsor der besten 2. Liga der Welt wird mit Maschinensucher Namensgeber DER Talk-Show dazu – das passt! Zudem starten wir mit TruckScout24 in Kooperation mit SPORT1 die Shirt-Charity. Jede Woche versteigern wir ein Trikot in der Sendung zugunsten der Deutschen Sporthilfe. Wir freuen uns sehr, die mediale Reichweite für einen guten Zweck nutzen zu können.“

„Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ am Montag mit Rouven Schröder und Aaron Hunt

Deutschlands beliebtesten Fußballtalk gibt es seit dieser Saison auch für die erstklassigste 2. Liga aller Zeiten: „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ steht am neuen Fußball-Montag live ab 21:45 Uhr bei SPORT1 auf dem Programm. Im neuen Talkformat speziell zur 2. Bundesliga diskutiert eine Runde aus hochkarätigen Gästen – unter anderem Klub-Repräsentanten der 2. Bundesliga und Experten – ausführlich über die wichtigsten Themen und kontroversesten Szenen des vergangenen Wochenendes. Als Moderator begrüßt Hartwig Thöne die Zuschauer. Am kommenden Montag, 4. Oktober, zu Gast sind der Sportdirektor des FC Schalke 04 Rouven Schröder sowie der ehemalige Nationalspieler Aaron Hunt , der zuletzt beim Hamburger SV unter Vertrag stand und zuvor unter anderem zehn Jahre für Werder Bremen spielte, und SPORT1 Experte Peter Neururer .

Über die Machineseeker Group GmbH

Auf den Online-Marktplätzen Maschinensucher.de, TruckScout24.de und Werktuigen.de inserieren mehr als 10.000 gewerbliche Inserenten weit mehr als 250.000 Angebote – von gebrauchten Nutzfahrzeugen bis zu stehenden Gebrauchtmaschinen. Betreiber ist die Machineseeker Group GmbH, eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland. Die Firmengruppe beschäftigt an den Standorten Essen (Zentrale), Düsseldorf und München mehr als 50 Mitarbeiter und gehört zu den größten Sportförderern in Deutschland.