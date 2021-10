AEW: Sammy Guevara geht bei WWE kaum denkbaren Weg zum Star

In der Woche nach ihrer bislang größten TV-Show aus dem New Yorker Arthur Ashe Stadium hat AEW beim dieswöchigen Dynamite - neben dem Andenken an den tragisch verstorbenen Brodie Lee - seine Jungstars ins Zentrum gerückt.

Sammy Guevara ist Schüler von Legende Booker T

Am Ende der Dynamite-Premiere wandte sich Guevara gegen Bezwinger Rhodes und schloss sich dem Inner Circle um WWE-Legende Chris Jericho an - in dessen Schatten der anfängliche Sidekick immer mehr aufgeblüht ist.