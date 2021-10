3. Liga: Borussia Dortmund II – FC Würzburger Kickers (Sonntag, 13:00 Uhr)

Den Kickers steht bei der Reserve des BVB eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Dortmund II ernüchternd. Gegen Türkgücü München kassierte man eine 1:2-Niederlage. Am letzten Spieltag nahm Würzburg gegen die SV Wehen Wiesbaden die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin.