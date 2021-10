2. Liga: FC St. Pauli – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der FC St. Pauli will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Dynamo Dresden punkten. Zuletzt kam St. Pauli zu einem 3:1-Erfolg über den Karlsruher SC. Dresden gewann das letzte Spiel gegen den SV Werder Bremen mit 3:0 und nimmt mit 13 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein.

Der Gastgeber ist zu Hause noch immer ohne Punktverlust. Offensiv sticht St. Pauli in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 16 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Zwischenbilanz des FC St. Pauli liest sich wie folgt: fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – neun Punkte aus den letzten fünf Partien holte St. Pauli.