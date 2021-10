2. Liga: FC Schalke 04 – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 13:30 Uhr)

20 Gegentreffer hat der FC Ingolstadt 04 mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Liga. Auf des Gegners Platz hat der Gast noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Derzeit belegt der FCI den ersten Abstiegsplatz. Mit erst sechs erzielten Toren hat Ingolstadt im Angriff Nachholbedarf. In den letzten fünf Spielen schaffte der FC Ingolstadt 04 lediglich einen Sieg.