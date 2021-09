FC Bayern: Kingsley Coman wegen Leroy Sané vor ungewisser Zukunft?

Bei der 5:0-Gala gegen Dynamo Kiew in der Champions League am Mittwoch war der Flügelspieler aber noch außen vor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Coman gegen Leverkusen wieder eine Option

Auf die folgende Reise zur Nationalmannschaft wird Coman verzichten und weiter in München an seiner Fitness arbeiten. Beim Liga-Gipfel in Leverkusen am 17. Oktober soll der 25-Jährige dann auf jeden Fall wieder einsatzfähig sein.