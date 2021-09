Anzeige

Union Berlin souverän in der Conference League gegen Maccabi Haifa Union glänzt gegen Maccabi

Kevin Behrens avancierte zum Matchwinner gegen Maccabi Haifa. © Imago

Robin Klausmann

Union Berlin gewinnt sein Heimspiel in der Conference League gegen Maccabi Haifa souverän mit 3:0. Mittelfeldspieler Kevin Behrens sticht mit Tor und Vorlage heraus.

Union Berlin hat am zweiten Spieltag der UEFA Conference League souverän mit 3:0 (1:0) gegen Maccabi Haifa gewonnen. Die Köpenicker ließen zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen und zeigten über weite Strecken ein unterhaltsames Fußballspiel.

Frederik Rönnow gab im Berliner Olympiastadion sein Debüt für die Eisernen, die ihre Heimspiele aufgrund einer Regelung der UEFA mangels Sitzplätze nicht in der Alten Försterei austragen dürfen. Außerdem schonte Trainer Urs Fischer seinen Angreifer Max Kruse und musste auf Timo Baumgartl und Paul Jaeckel verzichten.

Doch auch ohne seinen Superstar Kruse startete Union mutig in die Partie und war früh die dominante Mannschaft, was von den 23.342 Fans hörbar gefeiert wurde.

Nach einigen guten offensiven Ansätzen brachte Andreas Vogelsammer die Gastgeber schließlich in der 33. Minute verdient in Führung. Kevin Behrens setzte sich auf der rechten Seite im Zweikampf durch und legte für den Stürmer auf, der sich aus kurzer Distanz in den Ball warf und das Leder im Tor versenkte.

„Er geht immer wieder in die Situationen und versucht es. Er spielt einfach drauf los, das macht ihn gefährlich und unberechenbar“, lobte Sportgeschäftsführer Oliver Ruhnert in der Halbzeit den Torschützen.

In der Folge blieb Maccabi harmlos, 64% Ballbesitz bei 6:0 Schüssen standen für Union zur Halbzeit zur Buche.

Union sorgt für klare Verhältnisse

Dieses Bild änderte sich auch nach der Pause nicht und so musste Gäste-Keeper Josh Cohen nur drei Minuten nach Wiederanpfiff zum zweiten Mal hinter sich greifen. Kevin Behrens, Vorlagengeber zum 1:0, traf in der 48. Minute nach einem Freistoß von Christopher Trimmel per Kopf in den Winkel.

Und so avancierte der 30 Jahre alte Angreifer in seiner ersten Europapokal-Saison mit zwei Scorerpunkten zum Matchwinner in einer ansehnlichen Partie, in der den Schlusspunkt allerdings ein anderer Shootingstar setzte.

Der eingewechselte Taiwo Awoniyi traf in der 76. Minute nach sehenswerter Vorarbeit von Sheraldo Becker, der sich auf der rechten Außenbahn durchsetzen konnte und mustergültig für den einlaufenden Awoniyi servierte.