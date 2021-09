Europa League: Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen 0:4, Wirtz trifft

Seoane lobt seine Mannschaft

„Es war der erwartet schwierige Start mit vielen Emotionen von den Zuschauern und Druck von Celtic“, sagte Seoane bei RTL : „Wir waren dann griffig, effizient und zielstrebig. Die Spieler haben das sehr gut umgesetzt. Was wir in den restlichen 80 Minuten angeboten haben, war sehr gut.“

Bayer setzt Rolfes-Forderung um

„Wir wollen in die K.o.-Runde einziehen und Donnerstag einen weiteren Schritt dahin machen. Wir sind gut vorbereitet“, hatte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes dem SID vor dem Abflug am Mittwoch selbstbewusst gesagt. Die Reise nicht antreten konnte Neuzugang Robert Andrich aufgrund eines Infektes.

In den hektischen Anfangsminuten rettete Nationalspieler Jonathan Tah, der seinen Vertrag am Mittwoch vorzeitig bis 2025 verlängert hatte, im Gegenzug mit einem exzellenten Tackling in höchster Not. Nach der folgenden Ecke verfehlte Callum McGregor nur knapp das Tor von Bayer-Kapitän Lukas Hradecky.