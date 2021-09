EuroLeague: Bayern-Basketballer unterliegen Maccabi Tel Aviv knapp

Trainer Andrea Trinchieri musste mit den Bayern eine bittere Niederlage in der Euroleague einstreichen © Imago

Bayern München startet mit einer knappen Niederlage in die EuroLeague. Die ersatzgeschwächten Bayern zeigen eine gute Leistung. Einen Spieler kriegen sie jedoch einfach nicht in den Griff.

Der deutsche Vizemeister Bayern München ist mit einer knappen Niederlage in die Saison der Basketball-EuroLeague gestartet.

Auf einen besseren Auftakt hofft Alba Berlin. Der Meister tritt am Freitag beim FC Barcelona an.

Bayern läuft früh Rückstand hinterher

Ohne Vladimir Lucic und Kapitän Nihad Djedovic liefen die Bayern in Tel Aviv früh einem Rückstand hinterher.

Den überragenden Scottie Wilbekin (28 Punkte) bekamen sie aber nie in den Griff. Er allein erzielte 13 Punkte in den letzten fünf Minuten.

Ansprüche in München gewachsen

Nachdem die Bayern in der vergangenen Saison als erste deutsche Mannschaft die Playoffs der europäischen Königsklasse erreicht hatten und nur knapp am Einzug ins Final Four scheiterten, sind die Ansprüche gewachsen.