Handball, Champions League: THW Kiel verliert in Montpellier

Der THW Kiel um Sander Sagosen verliert in Montpellier © Imago

Der THW Kiel kassiert in der Champions League die erste Saisonniederlage - und das überraschend deutlich.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League die erste Saisonniederlage kassiert - und das überraschend deutlich. ( NEWS: Alles zur Handball-CL )

Die defensiv anfällige Mannschaft von Trainer Filip Jicha unterlag am Donnerstagabend in einem einseitigen Spiel mit 30:37 (14:18) beim zweimaligen Königsklassen-Sieger Montpellier HB. Zuletzt hatte der THW vor knapp vier Monaten in der Bundesliga ein Pflichtspiel verloren. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Handball-CL)