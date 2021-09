BVB: Warum Torhüter Gregor Kobel ein Top-Neuzugang ist

Schon 16 Gegentore hat Gregor Kobel im Tor von Borussia Dortmund in dieser Saison hinnehmen müssen, zwölf davon in der Bundesliga. Doch zur ganzen Wahrheit gehört auch: Die Gegentorflut ist nicht dem Schweizer zwischen den Pfosten anzukreiden.

„Er hat an allen Gegentoren eigentlich keine Schuld gehabt. Im Gegenteil: Er hat noch viele gute Reflexe gehabt“, analysierte SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger im neuen SPORT1 -Podcast „Die Dortmund-Woche“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Neuer BVB-Keeper Kobel erntet viel Lob

BVB-Insider Oliver Müller meint dazu: „Manchmal spielen auch Faktoren bei so einer Entscheidung mit rein, die nicht unbedingt in Statistiken messbar sind. Da geht es um die Ausstrahlung, die Wirkung, die Akzeptanz in der Mannschaft.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)