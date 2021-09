VfL Wolfsburg: Maxence Lacroix verlängert um ein Jahr bis 2025

VAR-Eklat: So reagiert Wolfsburg auf den Witz-Elfmeter

Der Franzose ist seit seinem Wechsel zu den Niedersachsen 2020 in der Abwehrzentrale gesetzt, im Sommer war er unter anderem von Vizemeister RB Leipzig umworben worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

"Maxence hat im vergangenen Jahr eine tolle Entwicklung genommen. Daher freuen wir uns, dass wir unsere Ziele weiter gemeinsam verfolgen werden", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer in einer Pressemitteilung.

Lacroix kam bisher auf 45 Pflichtspieleinsätze für den Champions-League-Teilnehmer. In dieser Saison setzte Trainer Mark van Bommel bislang in allen Pflichtspielen von Beginn an auf den Defensivspieler. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)