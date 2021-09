FC Liverpool: Curtis Jones glänzt gegen Porto - Jürgen Klopp und Michael Owen schwärmen

Ein Jungstar blüht aktuell beim FC Liverpool auf. Nach seiner Gala in der Champions League schwärmt neben einer Reds-Ikone auch Trainer Jürgen Klopp. Auch die Presse zeigt sich begeistert.

Einzig ein Tor fehlte Curtis Jones bei seinem Gala-Auftritt in der Champions League.

Das sah auch Trainer Jürgen Klopp so: „Er war wirklich gut, er war überall, in alles involviert. Er hat das erste Tor mit einem überraschenden Schuss eingeleitet. Er hat auch defensive ein starkes Spiel abgeliefert. Mach so weiter, Curtis!“