Eintracht Frankfurt: Streichliste von Glasner - Tuta, Ache, Paciencia, Barkok, Blanco

Glasner überrascht Journalisten: "Will da mal was klarstellen"

Der Brasilianer erledigte die Aufgabe bei Eintracht Frankfurt zufriedenstellend, er fing erst in der Schlussphase der Saison an zu schwächeln. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Doch der Sommerurlaub verlief unglücklich für den Abwehrmann, der nach seinem Heimaturlaub in zweiwöchige Quarantäne musste und in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Waldhof Mannheim (0:2) böse patzte.

Tuta spielt aktuell keine Rolle bei der Eintracht

Trainer Oliver Glasner sagte noch im August: „Wir werden die Spieler unterstützen, ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie es besser machen können. Dann liegt es an ihnen, dass sie es umsetzen. Das wird bei Tuta genauso sein.“ Tatsächlich? Eine Einsatzminute erhielt Tuta seitdem nicht mehr, zuletzt saß er in der Bundesliga zweimal auf der Tribüne. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Es sei nicht zielführend, ihn dann einzusetzen, wenn er wackelt und verunsichert ist: „Ich habe nicht den Eindruck, dass er vor Selbstvertrauen strotzt.“ Stefan Ilsanker und Almamy Touré sind in der Hierarchie vor ihn gerutscht, zudem wurde durch die Umstellung auf Viererkette ein Platz in der Innenverteidigung gestrichen. Ob er bei einem drohenden Ausfall von Evan N‘Dicka eine Chance erhält, ist noch fraglich.

Eintracht-Kader ist deutlich zu groß

So galt Ragnar Ache bereits im Sommer als Leihkandidat. Eine Verletzungspause und die Teilnahme an den Olympischen Spielen verhinderten die Nominierung für den Europa-League-Kader.

Ache und Paciencia nur Reservisten

Barkok ist im Sommer ablösefrei

Doch unter Glasner ist der 23-Jährige inzwischen in der Hierarchie abgerutscht. Stand Barkok am ersten Spieltag in Dortmund noch in der Startelf, so saß er zuletzt in Wolfsburg und gegen Köln auf der Tribüne.