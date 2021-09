Pokémon Unite Guide: Cottomi Attacken & Items

Mit Cottomi ist heute ein weiterer Supporter im Pokémon Unite Guide an der Reihe. Wie sich das eher unbekannte Pflanzenpokémon im Pokémon MOBA spielt, lest ihr hier.

Seit dem 22. September ist Pokémon Unite auch auf euren Mobilgeräten zu Hause. Mit dem Mobile-Release stand aber auch ein Patch für einige Pokémon an. Cottomi ging aus dem Update eindeutig als Gewinner heraus: Neben einem Bugfix kam es nämlich auch zu einem Upgrade seiner Moves. Das Pflanzenpokémon spielt sich ab sofort also viel angenehmer. Der ideale Zeitpunkt, Cottomi eine Chance zu geben!

Die optimalen Cottomi-Items

Trageitems: Für das Support-Cottomi sind Seegesang, Buddy-Barriere und EP-Teiler absolute Pflicht Items, denn natürlich steht die Unterstützung des eigenen Teams im Fokus. Seegesang sorgt dafür, dass sich eure Heilfähigkeiten deutlich erhöhen, Buddy-Barriere gibt mit seinem Schild zusätzlichen Schutz. Den EP-Teiler braucht ihr, um so schnell wie möglich die Fähigkeiten zu verwenden, die wir euch gleich vorschlagen.

Kampfitem: Normalerweise würde sich ja der Fluchtknopf anbieten, aber als Support solltet ihr immer an der Seite eurer Teammates stehen. Damit ihr euch nicht zu schnell aus dem Kampf verabschieden müsst, empfehlen wir euch hier den Trank als Kampfitem.

Cottomi Fähigkeiten-Build

Am wichtigsten ist es immer schön in der Nähe des DPS eures Teams zu bleiben. Trotzdem muss auch ein Cottomi leveln und damit der Kampf gegen die wilden Pokémon etwas schneller verläuft, entscheidet ihr euch auf Level 1 für Blattwurf. So früh im Spiel benötigt ihr noch keine Heilkräfte.