Kai Havertz erinnert Peter Crouch an Mesut Özil

Das Team von Trainer Thomas Tuchel verlor am Mittwochabend in der Champions League bei Juventus Turin mit 0:1 . Der Deutsche erklärte nach dem Spiel bei BT Sport : „Ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen langsam und müde waren, geistig langsam in unseren Entscheidungen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Crouch vergleicht Havertz mit Özil

In dieser Saison läuft es generell noch nicht so richtige für den Siegtorschützen des vergangenen CL-Finals. Gegen Manchester City am vergangenen Wochenende in der Premier League kam der 22-Jährige nur von der Bank, in neun Pflichtspielen gelangen Havertz erst ein Tor und eine Vorlage.