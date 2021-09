Bob Hanning liebäugelt nach DHB-Ausstieg mit HSV-Fußballern

Hannings Herz blutet wegen HSV-Abstieg

“Manchmal ist ein König, wenn er an alle denkt, besser als eine Demokratie“, sagte Hanning dem Abendblatt: „Es hilft, wenn du einen starken Mann an der Spitze eines Unternehmens hast. Aber nur dann, wenn er an alle denkt und alle mitnimmt.“

Deutlicher wird Hanning, der am Sonntag nach acht Jahren beim Deutschen Handballbund (DHB) aufhört, in seiner Autobiografie. „Wenn mich in Hamburg noch einmal eine sportliche Aufgabe reizen würde, dann tatsächlich im Fußball. Da würde ich niemals nie sagen“, schreibt Hanning in seinem Buch „Hanning. Macht. Handball“, das am Freitag erscheint.