FC Bayern: Robert Lewandowski baut durch Tore gegen Kiew zwei Rekorde aus

Der Sieg gegen die Ukrainer war für den zweifachen Torschützen (12., Handelfmeter/26.) der 18. nacheinander in der Champions League, keiner hat eine längere Serie aufzuweisen als der Weltfußballer.

Lewandowskis Serie begann nach dem Achtelfinal-Aus am 13. März 2019 gegen den FC Liverpool (1:3). In den folgenden 23 Spielen kam er allerdings fünf Mal nicht zum Einsatz, darunter auch bei den einzigen beiden Partien, die der FC Bayern nicht gewann (1:1 bei Atletico Madrid/Dezember 2020, 2:3 gegen Paris St. Germain/April 2021).

Lewandowski baut Elfmeter-Serie aus

Zu den 18 Siegen nacheinander unter seiner Mitwirkung steuerte Lewandowski 24 Treffer bei, sein 1:0 gegen Kiew war zugleich der 14. Elfmeter in der Königsklasse, den er verwandelte. Seit Beginn der Datenerfassung 2003/04 trat kein anderer Spieler so oft vom Elfmeterpunkt an, ohne ein einziges Mal zu verschießen.