Champions League: Schiedsrichter Georgi Kabakov wird nach Wolfsburg-Spiel im Internet beleidigt

Es lief die 85. Minute im Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Sevilla: Wolfsburgs Josuha Guilavogui klärte beim Stand von 1:0 für die Wölfe im eigenen Sechzehner den Ball und erwischte dabei Sevillas Erik Lamela mit der offenen Sohle leicht am Schienbein. Dieser schrie zwar kurz, ging aber nicht einmal zu Boden.

Trotzdem meldete sich der Videoschiedsrichter und schickte Schiedsrichter Georgi Kabakov aus Bulgarien in die Review-Zone. Dieser entschied dann tatsächlich auf Strafstoß, den Ivan Rakitic zum 1:1-Endstand verwandelte.

Chaoten verändern Kabakovs Wikipedia-Seite

„Er stellte seine Liebe für den FC Sevilla beim Spiel am 29. September in Wolfsburg unter Beweis“, gehörte zu den harmlosen Beiträgen.

Andere Kommentare gingen dagegen klar unter die Gürtellinie. So wurde sein Name kurzzeitig in „Georgi Der Bas**** Kabakov“ geändert oder ein Bild mit „Georgi ‚Hur******‘ Kabakov“ betitelt.