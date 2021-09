Anzeige

Pokémon Unite Guide: Mamutel Attacken & Items Pokémon Unite Guide: Mamutel Attacken & Items

Mamutel - Seines Zeichens Verteidiger-Pokemon © Tencent

EarlyGame

Mamutel ist der jüngste Neuzugang in Pokémon Unite. Das Verteidiger-Pokémon ist seit 29. September im MOBA spielbar. Grund genug, um sich seinen besten Build anzuschauen!

Eine gute Defensive gewinnt Meisterschaften. Diese alte Fußballregel gilt natürlich auch im neuen Pokémon MOBA. Mit Relaxo, Turtok, Castellith und Lahmus konnten wir bisher zwischen vier verschiedenen Verteidigern auswählen. Ab sofort wirft sich auch Mamutel als Tank in den Kampf und nimmt für seine Teammates Schaden in Kauf. Aber wie spielt sich der Neuzugang in Pokémon Unite?

Anzeige

Die optimalen Mamutel-Items

Trageitems: Um die Rolle als Tank auch wirklich zu erfüllen, sind Fokusband, Buddy-Barriere und Punkteschild ein absolutes Muss. Das Fokusband sorgt in kritischen Situationen dafür, dass ihr euch nicht so schnell zurückziehen müsst und wichtige HP regenerieren könnt. Mit der Buddy-Barriere erhaltet ihr und eure Teammates in der Nähe einen Schild. Punkte-Schild sorgt letztendlich für noch mehr Schutz.

Kampfitem: Besonders als Verteidiger müsst ihr viel einstecken können. Damit ihr nicht wegen der Nebeneffekte der gegnerischen Spezialattacken zugrunde geht, bietet sich Hyperheiler als perfekte Lösung an. Das Kampfitem heilt euch von allen negativen Statuseffekten und bewirkt, dass ihr für kurze Zeit auch keine mehr abbekommt.

Mamutel Fähigkeiten-Build

Die erste Entscheidung müsst ihr zwischen Tackle und Eissplitter treffen. Tackle eignet sich durch den höheren Schaden besonders für den Kampf gegen die wilden Pokémon, am Ende ist es aber wirklich nur eine persönliche Entscheidung, welchen Skill ihr wählt.

Der Vorteil von Mamutel – ihr könnt die Beweglichkeit eurer Gegner kontrollieren. Deshalb solltet ihr euch auf Level 6 auch unbedingt für Eiszapfhagel entscheiden. Damit werft ihr Eiskristalle in einen bestimmten Bereich, schadet euren Gegnern und verlangsamt sie zusätzlich. Das gibt euren Mitspielern – und euch selbst – Zeit, ordentlich Schaden auszuteilen.

Pferdestärke bringt euch ab Level 8 gleich zwei Vorteile: Ihr könnt mit der Attacke durch mehrere Gegner rushen, die alle Schaden erhalten und zur Seite geworfen werden. Am Ende des Angriffs entsteht dann ein Feld, in dem alle Gegner zusätzlichen Schaden abbekommen. Ihr könnt den Dash der Attacke aber auch dafür verwenden, für kurze Zeit aus dem Kampfgeschehen zu verschwinden und euch zu etwas abseits zu heilen.

Auf Level 9 schaltet ihr endlich den Unite Move Stampfpresse frei. Dabei springt Mamutel in einen bestimmten Bereich und sorgt mit jedem Stampfer für mächtig Schaden bei euren Gegnern, die zusätzlich in die Luft geworfen werden. Stampfpresse kann also jeden Teamkampf zu euren Gunsten entscheiden!

Mamutel Spielstil