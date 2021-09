Diversität im eSports: Telekom startet Equal eSports Initiative

Über die Hälfte der Deutschen spielt Computer- und Videospiele. Davon sind 48 Prozent Frauen. Laut Schätzungen sind allerdings weniger als 5 Prozent der eSports-Profis weiblich. Die Deutsche Telekom möchte das ändern: Mit der Initiative #equalesports macht sie sich für mehr Gleichberechtigung und Diversität im Gaming stark – sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Partner der Initiative sind die führenden eSports-Organisationen SK Gaming und die esports player foundation, die Sportförderung für den eSports in Deutschland.

Heute stellten Birgit Bohle, Personalvorständin der Deutschen Telekom, und Michael Hagspihl, SVP Global Strategic Projects and Marketing Partnerships, das neue Förderprogramm vor. Ziel von #equalesports ist es, Diversität und Inklusion als feste Werte im eSports und in der gesamten Games-Branche zu verankern. Frauen sollen die Möglichkeit erhalten, gleichberechtigt ihrer Leidenschaft nachgehen zu können – ohne Diskriminierung und Ausgrenzung. Dazu braucht es vor allem zwei Dinge: Vorbilder und Unterstützung.

„Seit Jahren sind eSports und Gaming ein fester Bestandteil unserer Sponsoring- und somit auch Marketingstrategie. Mit #GoodMagenta kennzeichnen wir Projekte, Maßnahmen und Initiativen, die einen positiven Beitrag zu sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen in der digitalen Welt leisten. Unsere Initiative Equal eSports bringt diese zwei Themen zusammen und bildet die perfekte Symbiose. Wir wollen die Gamingszene nachhaltig prägen und eine Kultur schaffen, in der alle Spieler*innen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Kultur oder sozialem Status ihren Traum leben können“, erklärt Michael Hagspihl. „Mit SK Gaming und der esports player foundation haben wir zwei erfahrene und starke Partner an unserer Seite. Ziel ist es, gemeinsam mit eigenen Programmen die Diversität in der Gaming-Community voranzutreiben.“