BVB gegen Augsburg mit 36.000 Fans im Stadion

Gute Nachrichten für den BVB: Die Dortmunder können gegen Augsburg 11.000 Fans mehr in den Signal Iduna Park lassen. Zukünftig sollen über 60.000 Fans wieder ins Stadion dürfen.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden nach der Überarbeitung der Coronaschutzverordnung in NRW bereits am Samstag gegen den FC Augsburg 36.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen - 11.000 mehr als zuvor. (DATEN: Tabelle der Bundesliga)