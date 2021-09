Anzeige

Youth League: FC Barcelona geht bei Benfica Lissabon unter Auch Barcas Jugendteam geht unter

Nicht nur die Profis des FC Barcelona verlieren das Duell mit Benfica Lissabon deutlich.

Der FC Barcelona befindet sich im Tiefflug. Kein Geld, keine Perspektive und ein Kader, der aktuell nicht konkurrenzfähig scheint. So das Bild der ersten Mannschaft, was sich im Spiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon (0:3) wieder bestätigte.

Doch auch in der einst hochgelobten Jugend läuft es nicht. So trat am Mittwoch die U19 des FC Barcelona in der UEFA Youth League ebenfalls gegen Benfica an und musste, so wie die Profis, eine herbe Niederlage hinnehmen. Mit 0:4 verloren die Barca-Youngster und waren dabei chancenlos.

Nachdem Benfica in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung gegangen war, bauten die Gastgeber die Führung kurz nach der Halbzeit mit einem Doppelschlag (49., 56.) auf 3:0 aus. In dieser Phase schadete sich Barcelona mit einer Roten Karte gegen den Torwart selbst.

In der 68. Minute kassierten die Gäste den vierten Gegentreffer.

Damit steht die U19 in der Gruppe trotzdem noch besser da als die erste Mannschaft. Dank eines Auftaktsieges gegen den FC Bayern München (2:0) liegt Barca jetzt mit drei Punkten nach zwei Spielen auf Platz drei der Gruppe und hat aktuell bessere Chancen auf das Weiterkommen als die Profis. (SERVICE: Die Tabelle der Youth League)