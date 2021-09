AEW: Lio Rush unterschreibt - rätselhaftes Debüt-Video

Die Promotion verkündete den Deal im Zuge der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite, in der Rush in einem kurzen Video-Segment zu sehen war.

Rush stellte sich dort als Mann vor, der nicht nur Wrestler, sondern auch cleverer und reicher Geschäftsmann sei, der bei AEW einen an einen Hedgefonds angelehnten Business-Plan verfolgen würde - ohne dass zunächst klar wurde, wohin dieser Story-Ansatz führen wird.

Lio Rush beendet Karriere doch nicht

Rush wurde jedoch 2019 in den NXT-Kader degradiert, nachdem ihm aufgrund diverser Vorfälle Einstellungsprobleme attestiert worden waren. Er gewann dort im Oktober 2019 den Cruiserweight-Titel von Drew Gulak, wurde ein halbes Jahr später aber Opfer der großen Entlassungswelle im Zuge der Corona-Pandemie .

Seinen ersten Auftritt bei AEW absolvierte Rush im Mai als Überraschungsteilnehmer der Casino Battle Royale beim Pay Per View Double or Nothing. Dabei zog er sich eine schwere Schulterverletzung zu, nach der er überraschend verkündete, seine Karriere zu beenden - die Folgen seiner Verletzung hätten den jungen Vater auch psychisch zu sehr beeinträchtigt.