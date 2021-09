Anzeige

AEW Dynamite: Sammy Guevara holt TNT-Titel in Brodie Lees Heimat Titelwechsel krönt berührende Wrestling-Nacht

Sammy Guevara holte sich bei AEW Dynamite den TNT Title von Miro © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

AEW pflegt bei der TV-Show Dynamite aus Brodie Lees Heimatstadt das Andenken an den verstorbenen Star - Sammy Guevara sichert sich den TNT-Titel.

Neun Monate nach dem tragisch frühen Tod von Brodie Lee hat AEW das Andenken an den früheren Luke Harper von WWE einmal mehr würdig zelebriert - und dabei als Höhepunkt einen Titel neu vergeben, den Lee kurz vor seiner Erkrankung noch gehalten hatte.

Bei der TV-Show Dynamite aus Lees Heimat Rochester im Bundesstaat New York sicherte sich Jungstar Sammy Guevara den TNT-Gürtel und damit seinen ersten Titel bei AEW - kurz nachdem auch WWE-Champion Big E seinen großen Sieg dem guten Freund Lee gewidmet hatte.

Er besiegte den bislang dominanten Champion Miro (Rusev bei WWE) unter leicht kontroversen Umständen. Zu den ersten Gratulanten zählte Brodie Lees neun Jahre alter Sohn Brodie Jr. - der auch schon zuvor mehrere emotionale Auftritte hatte.

Brodie Lees Sohn ruft Dark Order zur Ordnung

Brodie Jr. war zuvor eingeschritten, als sich die Dark Order - die Gruppierung, die Lee als „Exalted One“ geführt hatte - in einem Match mit seinem Idol Orange Cassidy gegen Matt Hardys HFO (Hardy Family Office) zu zerstreiten drohte.

Die Order-Mitglieder Evil Uno, Stu Grayson und Colt Cabana waren kurz davor, ihre Kollegen im Stich zu lassen, als Fortführung der seit Wochen laufenden Story, in der unterschiedliche Ansichten über den aktuell in Babypause befindlichen Kumpan Hangman Page für Stunk innerhalb der Gruppierung sorgten.

Unter dem Jubel der Fans stellten sich Brodie Jr. - als maskierter „Minus 1″ - und Mutter Amanda Huber dem entgegen und brachten Uno und Co. zur Räson. Brodie Jr. bewarf sie dabei in einem gespielten Wutanfall mit einem Stapel Papier - zu Lebzeiten des Vaters ein Running Gag im Umgang Lees mit seinen Gefährten.

Die zumindest für diesen Abend vereinte Dark Order siegte letztlich und feierte mit Brodie Jr. - wie danach auch das weiblichen Dark-Order-Mitglied Anna Jay, das zusammen mit Partnerin Taynara Conti Penelope Ford und The Bunny bezwang.

Sammy Guevara siegt - Ex-WWE-Wrestler erster Herausforderer

Im Hauptkampf ging es um den TNT Title, den Lee vor knapp einem Jahr in seinem letzten Kampf - einem brutal-blutigen „Dog Collar Match“ - gegen Cody Rhodes verloren hatte.

Guevara holte sich den Titel in einem dramatischen Match, an dessen er sich aus dem Machka Kick Miros befreite, was Miro zu einem Wutanfall trieb, in dem er die Ringpolster aus den Ecken abriss.

Das rächte sich, denn nachdem Guevaras maskierter Kumpel Fuego del Sol den Champion kurz ablenkte, stieß Guevara Miro in die entblößte Ringecke und siegte dann nach einem Tornado DDT und dem 630 Senton Splash. Guevara feierte den Sieg mit mehreren Publikumslieblingen und Brodie Jr.

Nach dem Ende von Dynamite wurden für Guevara noch weitere Weichen gestellt. In einem in der Werbepause der in den USA anschließenden Reality-Sendung „Rhodes to the Top“ ausgestrahlten Segment benannte Guevara einen überraschenden ersten Herausforderer: den von WWE entlassenen Bobby Fish - Weggefährte von Adam Cole in der Undisputed Era bei NXT -, der Guevara via Twitter herausgefordert hatte.

Zudem meldeten auch die „Men of the Year“ Ethan Page und Scorpio Sky Ansprüche an.

Die weiteren Highlights:

- Der von WWE zu AEW gewechselte Adam Cole bleibt bei seinem neuen Arbeitgeber ungeschlagen, er besiegte Jungle Boy, den hochtalentierten Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry, mit nicht ganz sauberen Mitteln: Er behalf sich am Ende mit einem Tritt in die Weichteile.

- Nach dem Match gesellten sich Coles Kollegen von The Elite zu ihm, darunter auch World Champion Kenny Omega. Omega wandte sich an Rivale Bryan Danielson und meinte, dass er ihm vergangene Woche zwar ein sehr schönes Match geliefert, aber ihn nicht besiegt hätte - darum werde er kein Rückmatch erhalten. Danielson unterbrach die Ansprache, nannte Omega „Kenny No Balls“ und forderte die Elite heraus, einen der Ihren in ein Match gegen ihn bei Rampage am Freitag zu schicken (Letztlich nahm Nick Jackson an). Omega forderte Danielson auf, gleich jetzt zu ihm in den Ring zu kommen und sich verprügeln zu lassen - ging aber stiften, als Danielson Christian Cage, Frankie Kazarian und den Jurassic Express als Unterstützung holte.

- In einem Aufsehen erregenden Segment stellte Legende Arn Anderson seinen Schützling Cody Rhodes zur Rede: Nachdem Rhodes und der junge Lee Johnson das Duo Dante Martin und Matt Sydal besiegt hatten, kritisierte Anderson Rhodes, in der Fehde gegen Malakai (Aleister) Black nicht voll bei der Sache gewesen zu sein. Anderson hielt Rhodes - zuletzt öfters vom Publikum ausgebuht - vor, zu weich zu sein: Rhodes‘ angedeutetes Karriere-Ende nach dem ersten Match gegen Black sei genauso ärgerlich gewesen wie Rhodes‘ Versuch, Anderson nach der Kollision in Duell Nummer 2 vergangene Woche zu helfen, Rhodes hätte sich nicht um ihn scheren sollen. Andersons bitterböses Schlusswort: Rhodes sei der Typ, der einem bewaffneten Autodieb das Auto überlassen würde - er müsse sein wie er früher: Er hätte dem Räuber mitleidlos in den Kopf geschossen.

- Eine neue Fehde zweier Jungstars von AEW deutet sich zwischen MJF (Maxwell Jacob Friedman) und Darby Allin an. Allin unterbrach eine der üblichen arroganten Ansprachen von MJF und zog dessen Behauptung, der heißeste Jungstar der Liga zu sein, in Zweifel. Anders als er hätte er bei AEW noch keinen Titel gewonnen. MJF zog wütend ab.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 29. September 2021:

Adam Cole besiegt Jungle Boy

Cody Rhodes & Lee Johnson besiegen Dante Martin & Matt Sydal

Darby Allin, Eddie Kingston & Jon Moxley besiegen Anthony Green & Bear Country

Orange Cassidy & The Dark Order besiegen The Hardy Family Office

Anna Jay & Tay Conti besiegen Penelope Ford & The Bunny