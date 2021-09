Europa League: Kelechi Iheanacho von Leicester City darf nicht nach Polen einreisen

Spektakuläre Pläne: So soll Leicesters neues Schmuckstück aussehen

Leicester City muss in der Europa League auf einen Angreifer verzichten. Kelechi Iheanacho wurde vor dem Spiel gegen Legia Warschau die Einreise nach Polen verweigert.

Leicester City muss in der Europa League aus besonderen Gründen auf einen Angreifer verzichten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Bei Legia Warschau sollte am Donnerstagabend (Europa League: Legia Warschau - Leicester City, ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) eigentlich auch Kelechi Iheanacho dabei sein. Der 24-Jährige sollte mutmaßlich sogar von Beginn an für Leicester spielen.

Daraus wird jetzt aber nichts: Iheanacho wurde am Warschauer Flughafen der Eintritt nach Polen verweigert. Er musste wieder nach Großbritannien zurückfliegen und kann im zweiten Gruppenspiel somit nicht eingesetzt werden.

Probleme mit Iheanachos Dokumenten

Leicester muss gegen Warschau jetzt ohne den nigerianischen Nationalspieler auskommen. Gerade für Iheanacho selbst ist das sehr bitter, da er neben dem League Cup, bisher nur in der Europa League für Leicester in der Startelf stand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Leicester City spielte mit Iheanacho am ersten Spieltag der Europa League 2:2 gegen den SSC Neapel. Gegner Legia Warschau besiegte Spartak Moskau am ersten Spieltag mit 1:0 und geht als Tabellenführer in den zweiten Gruppenspieltag.