Bundesliga: Hertha BSC – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft die Hertha auf den SC. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Hertha BSC musste sich am letzten Spieltag gegen RB Leipzig mit 0:6 geschlagen geben. Letzte Woche siegte der Sport-Club Freiburg gegen den FC Augsburg mit 3:0. Somit belegt Freiburg mit zwölf Punkten den fünften Tabellenplatz.

18 Gegentreffer hat die Hertha mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Der Gastgeber steht aktuell auf Position zwölf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. In dieser Saison sammelte Hertha BSC bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.