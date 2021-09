3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft die Reserve des Sport-Club Freiburg auf Hallescher FC. Das letzte Ligaspiel endete für den Sport-Club mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den FSV Zwickau. Halle schlug den 1. FC Magdeburg am Freitag mit 3:2 und hat somit Rückenwind.