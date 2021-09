Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr trifft der BVB auf Augsburg. Am vergangenen Spieltag verlor Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach und steckte damit die zweite Niederlage in dieser Saison ein. Die dritte Saisonniederlage kassierte der FC Augsburg am letzten Spieltag gegen den Sport-Club Freiburg.