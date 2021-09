Champions League: Stimmen vom FC Bayern und dem VfL Wolfsburg

FC Bayern - VfL Wolfsburg 5:0

... über Sané: „ Es ist bei jedem Menschen wichtig, dass man vom Kopf her frei ist, um seine Leistung zu bringen. Man tut gut darin, in machen zu lassen. Ich vermittle ihm meine Ideen, es ist aber nicht ratsam, jedes Thema 25-mal zu besprechen. Er ist ein herausragender Spieler mit einem guten Charakter.“

"Lacht am lautesten in der Kabine!" Nagelsmann lobt Sanés Topform

.... über seinen Treffer: „Es war keine Absicht. Ich wollte den Ball normal reinflanken. Da habe ich Glück gehabt, dass meine technik in dieser Situation nicht so gut war.“

Über Nagelsmann: „ Er hat mir gesagt, was er mit mir vorhat. Er hat neue Sachen mit mir vor, ich spiele jetzt auch öfters in der Mitte. Das läuft sehr gut.“

Zu dem Barca-Ergebnis: „ Das interessiert uns nicht so großartig. Wir wollen in jedem Spiel den nächsten Step machen, die Ergebnisse der anderen Mannschaften sind uns nicht so wichtig.“

VfL Wolfsburg - FC Sevilla 1:1

... über den Elf:meter: „Ich habe es nicht mitbekommen, habe aber jetzt die Bilder gesehen … ( lacht ) … ich muss mich schon zusammenreißen ( lacht wieder ). Das ist bodenlos. Wenn man das sieht – er zeigt nur das Standbild. Da kann man viele Elfmeter pfeifen. Ich weiß nicht, ob sie zum ersten Mal den Videobeweis benutzt haben und es neu ist. So etwas kann man in der Champions League nicht pfeifen.“

... über das Spiel: „Kräftezehrend. Wir haben alles in die Waagschale geworfen. In der ersten Halbzeit haben wir viele Fehler gemacht, da mussten wir viel laufen. In der 2. Hälfte gehen wir 1:0 in Führung und müssen das 2:0 machen. Dann wird es natürlich schwierig, aber ohne den Schiedsrichter hätte Sevilla heute nichts mitgekommen.“