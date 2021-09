Handball, Champions League: SG Flensburg-Handewitt Remis gegen Paris Saint-Germain

Die SG Flensburg-Handewitt wartet seit nun fünf Pflichtspielen auf einen Sieg - in der Champions League reicht es gegen Paris nur zu einem Teilerfolg.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt warten seit nun fünf Pflichtspielen auf einen Sieg - in der Champions League gelang dem deutschen Vizemeister aber zumindest ein Teilerfolg.

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla kämpfte sich gegen den französischen Meister Paris St. Germain zu einem 27:27 (14:13) und holte im dritten Spiel damit die ersten Pluspunkte. Dennoch wächst für das Schlusslicht in der Königsklasse zunehmend der Druck. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Handball-CL )

Auch ein stark aufspielender Torhüter Benjamin Buric half den Gastgebern am Mittwochabend nicht zum Sieg, Hampus Wanne war mit sieben Toren der beste SG-Werfer. ( das Spiel zum Nachlesen im Liveticker )

Semper feiert Comeback

Am ersten Spieltag hatte das Machulla-Team beim 21:25 gegen Titelverteidiger FC Barcelona das Nachsehen gehabt. In der Vorwoche gab es zudem eine unglückliche Niederlage beim portugiesischen Meister FC Porto (27:28). In der Bundesliga steht erst ein Sieg aus drei Spielen zu Buche.