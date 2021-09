Champions League: FC Bayern - Dynamo Kiew 5:0, Sané mit Kunstschuss

Bayern marschiert weiter: Darum funktioniert Nagelsmann schon so gut

Angeführt von Doppelpacker Robert Lewandowski hat der FC Bayern in der Champions League mit einem glanzvollen Auftritt erneut ein Zeichen gesetzt. Zwei Wochen nach dem 3:0 beim FC Barcelona überzeugte der Rekordmeister beim 5:0 (2:0) gegen Dynamo Kiew, es war der neunte Pflichtspielsieg in Serie. ( Spielverlauf zum Nachlesen im TICKER )

Nachdem Lewandowski nach seinem torlosen Auftritt am Samstag zuvor in Fürth (3:1) noch Frust geschoben hatte, lief die Tormaschine diesmal wieder wie geschmiert. Erst traf der Weltfußballer nach Videobeweis per Handelfmeter (12.), wenig später auf Vorlage von Thomas Müller (27.). Der dritte Treffer gelang Serge Gnabry (68.), der vierte dem starken Leroy Sané (74), Eric Maxim Choupo-Moting (87.) setzte den Schlusspunkt.