BBL: Bonn mit Sieg gegen UIm - Hamburg Towers unterliegen Chemnitz

Die Telekom Baskets Bonn haben das Duell der Überraschungssieger in der Basketball-Bundesliga für sich entschieden.

Nach dem Auftaktsieg bei Meister ALBA Berlin setzte sich das Team von Trainer Tuomas Iisalo am Mittwoch in der easyCredit BBL gegen ratiopharm Ulm in den Schlusssekunden mit 76:73 (37:45) durch. (NEWS: Alles zur BBL)