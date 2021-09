Borussia Dortmund: BVB-Star Haaland als bester CL-Stürmer gewürdigt

Haaland-Nachfolge: An diese Kandidaten denkt der BVB

Er fehlte dem Spiel von Borussia Dortmund beim 1:0 (1:0) gegen Sporting Lissabon in der Champions League, musste wegen muskulären Problemen passen.

Präsent war Erling Haaland trotzdem beim zweiten Sieg im zweiten Spiel des BVB in der noch jungen Königsklassen-Saison - und hatte dabei sogar einen richtigen Auftritt im im Signal Iduna Park. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Haaland: Bester Stürmer der zurückliegenden CL-Saison

Haaland hatte in acht Spielen zehn Tore erzielt, damit auch PSG-Star Kylian Mbappé (8) hinter sich gelassen. Mehr noch: Dem 21-Jährigen war in sechs aufeinander folgenden Partien mindestens einen Treffer gelungen.

Viermal in Serie glückte auch ein Doppelpack, während Haaland allein in den Viertelfinal-Duellen gegen Manchester City (jeweils 1:2) leer ausging.

Die Botschaft hörte sich so an, als habe Haaland ungeachtet aller Wechselgerüchte noch einiges vor in Dortmund.