Champions League: FC Bayern - Dynamo Kiew heute LIVE in TV, Stream, Ticker

Serge Gnabry sieht den FC Bayern vor der CL-Partie gegen Dynamo Kiew in der Favoritenrolle © Imago

Jetzt heißt es nachlegen: Nach dem erfolgreichen wie glanzvollen Auftakt in der Champions League beim FC Barcelona (3:0) will der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena den nächsten Dreier. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)