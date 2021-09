Löst Manu Koné die Probleme bei Borussia Mönchengladbach?

Beim 1:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund überzeugte Youngster Manu Koné auf ganzer Linie. Der junge Franzose bestach im Mittelfeld mit seinem abgeklärten Spiel und erinnert an einen ehemaligen Golden Boy.

Die positive Überraschung des Spiels: Kouadio Koné, kurz Manu Koné genannt. Der 20-Jährige stand gegen Dortmund überraschend in der Startelf und verdrängte arrivierte Spieler wie Christoph Kramer oder Florian Neuhaus auf die Bank.

Koné rechtfertigte seine Aufstellung mit einem sehr starken Debüt. Der 20-jährige Franzose beackerte das Mittelfeld, zeigte sich extrem zweikampfstark und für sein Alter sehr abgeklärt. Er gewann insgesamt sieben Zweikämpfe, sprintete 16-mal und legte in seinen 73 Einsatzminuten neun Kilometer zurück.

Koné: „Daran werde ich mich immer erinnern“

„Das Stadion, diese Emotionen, das hat mich gepackt. Es war mein erstes Mal so, und ich weiß, dass ja noch nicht einmal alle Fans dabei sein durften und das Stadion nur halbvoll war. Und selbst dafür war es unglaublich. Daran werde ich mich immer erinnern: Erstes Spiel, erster Sieg im Borussia-Park.“

Dabei hatte Koné die Heimspiele gegen den FC Bayern (1:1) und Bielefeld (3:1) schon auf der Tribüne verbracht und hatte eine Vorahnung, wie die Atmosphäre sein würde. „Aber ich wollte sie unbedingt am eigenen Leib erfahren“, erklärt er. „Und auf dem Platz – das war unglaublich. Es war das erste Mal, dass ich in einem so fabelhaften Stadion gespielt habe, mit Fans, die einen solchen Lärm machen. Als ich dann ausgewechselt wurde und die Zuschauer auf meinem Weg zur Bank für mich geklatscht haben, ging mir das echt zu Herzen und hat mich sehr glücklich gemacht.“