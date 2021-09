LoL Patch 11.19: Die besten Bot Laner und Supporter

Anzeige

Wir stellen Euch die besten Champions von Patch 11.19 vor © Riot Games

Mit dem aktuellen LoL Patch 11.19 wurden mehrere Champions gebufft, damit auch jeder eine Chance hat, bei den Worlds 2021 dabei zu sein. Wir analysieren die Änderungen.

Am 5. Oktober fängt die 2021 League of Legends World Championship in Island an. Riot Games hat mit mehreren Champion-Buffs und -Nerfs alles dafür getan, dass wir so viele verschiedene Champions bei dem Event sehen werden wie möglich. Aber hat sich auch viel in der Solo Queue verändert?

Wer kann Vayne stoppen?

Wir haben 3 Bot Lane Champions, die wir euch in LoL Patch 11.19 ans Herz legen. Die Erste ist natürlich Vayne – sie ist schon seit mehreren Patches unschlagbar in der Bot Lane, da sie einfach gegen jeden Tank ankommt. Welchen Sinn hat eine Frontline, wenn man einfach mit jedem Schuss durch die Rüstung schneidet? Wenn ihr also aufs Late Game spielt, dann ist Vayne der Top-Tier Pick für euch.

Wer mit Vayne nichts anfangen kann, dem können wir nur Miss Fortune empfehlen. Ja, sie ist einer der leichtesten Champs im Spiel, aber das macht sie ja nicht schlecht. Mit ihr gilt: Einfach hinter eure Frontline stellen und R drücken – dann erntet ihr 2 oder 3 einfache Kills in jedem Fight.

Ein dritter ADC, der in der aktuellen Meta sehr stark wirkt, ist Ziggs. Der kleine Yordle wirft seine Bomben munter um sich, sodass keiner so schnell davon kommt – somit erspielt man sich mit Ziggs schnell einen Lead in der Bot Lane. In Teamfights ist er auch gerne gesehen, denn hier kann er mit seiner Ultimate richtig Schaden anrichten.

Tank Supports sind wieder Meta!

Der Soraka Buff wurde schnell wieder generft, was aber nicht heißt, dass Soraka jetzt schlecht ist – sie ist nur nicht mehr ganz so dominant als Support Pick, wie sie es vor 2 Wochen noch war. Somit freuen sich mit Patch 11.19 neue Supports über Beliebtheit: Amumu und Thresh.

Amumu, der nach seinem Buff nun 2-mal seine Q nutzen kann, behauptet sich in Patch 11.19 als einer der besten Supports. Ein Tank mit sehr starkem CC – was will man mehr von seiner Bot Lane Unterstützung? Nicht viel, ehrlich gesagt. Da seine Q nun mehr oder weniger ein sicherer Hit ist, scheint Amumu aktuell so gut wie unschlagbar in der Bot Lane.

Konter für Amumu finden wir aktuell in einem anderen Champ: Thresh. Da Thresh aber ein Champ ist, der eine harte Lernkurve aufweist, raten wir euch, mit ihm erst mal ein wenig zu üben, bevor ihr ihn in Ranked Games ausprobiert.