LoL Patch 11.19: Die besten Jungler, Top- & Mid-Laner

League of Legends Patch 11.19 ist da und nun können wir uns schon auf die 2021 World Championship in Island freuen. Das Riot Balance Team hat alles gegeben, dass wir als Fans viele verschiedene Champion Picks sehen werden, aber welche sind denn die besten der Meta?

Hypercarries & Duellanten an der Spitze der Top Lane

Die Championship Skin lässt grüßen

Der Jungle kennt in der Solo Queue aktuell nur einen Namen: Jarvan IV. Der Gute hat auch den diesjährigen Championship-Skin bekommen, also soll der König ja auch bei den Worlds gespielt werden. Hier kommt der Buff ins Spiel: Jarvan IV kann es mit jedem aufnehmen und kein Jungler hat schon ab Level 2 so viel Einfluss auf das Spiel wie er. Zusätzlich hat Jarvan auch noch einen richtig staken Clear und kann ab Level 6 jeden Gegner punishen. Böse Zungen meinen sogar, Jarvan IV sei so stark, dass es unfair ist.